Kamuda toplu sözleşme maratonu

Memur ve emeklisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos'ta başlıyor. Memur- Sen, memur ve memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşmeye ilişkin taleplerini açıkladı. Sendika taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına da sundu. Sendika, gelecek yıl için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda ise yüzde 10 artış istedi.

TALEPLER SUNULDU

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu işveren tarafının ekonominin gerçek verilerini dikkate alarak, alım gücünü yükseltecek, reel geliri artıracak tekliflerle masaya gelmesini gerektiğini söyledi. Yalçın, "Teklifimizle birlikte vaat yerine getirildikten sonra en düşük kamu görevlisi maaşı 2024 Ocak ayında 29 bin 700 lira olacaktır" dedi. Memur-Sen 120 maddelik teklifinde memura 7 bin 650 lira kira yardımı da istedi. Sendikanın talepleri şöyle:

- Enflasyon farkı dönemsel artışı geçtiği aydan itibaren verilmeli, en az 2 puan artırımlı ödenmeli.

Toplu sözleşme ikramiyesi aylık bin lira olmalı, kamu görevlilerine 7 bin 650 lira kira yardımı yapılmalı. Birinci dereceye yükselen kamu görevlilerinin ek göstergesi 3600 olmalı.

- Dini bayramlarda kamu görevlilerine 4 bin 850 lira ikramiye ödenmeli, eş yardımını 2 bin lira, çocuk yardımı 500 liraya çıkarılmalı ve emeklilere de yatırılmalı.

- Kamu emeklilerine de 8 bin 77 lira seyyanen zam yansıtılmalı.

- Mühendis, şube müdürü, müdür, müdür yardımcısı, şef gibi personelin özel hizmet tazminatı ve ek ödemeler dâhil mali hakları iyileştirilmeli.

- Yardımcı hizmetler sınıfı kaldırılarak genel idari hizmetler sınıfına geçirilmeli, gelir vergisi yüzde 15'e sabitlenmeli, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları üç yılı aşmayacak şekilde periyodik olarak yapılmalı.

- Kadroya geçişte kapsam dışında kalan İdari Hizmet Sözleşmeli personel kadroya geçirilmeli.

MASAYA OTURULACAK

KAMU-SEN Genel Başkanı Önder Kahveci de, pazarlık masasına 403 taleple oturacaklarını söyledi. Kamu-Sen, 2024 yılı için refah payı dahil kümülatif yüzde 100,2, 2025 yılının tamamında ise refah payı dahil tüm maaşlara yüzde 584 zam istedi. İlave ek ödeme sisteminin değiştirilerek, yapılan 8 bin 77 liralık artışın taban aylıklara eklenmesi de talepler arasında yer alıyor.