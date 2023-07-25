  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Tedavi harcamaları hanelere yük getirmedi

Tedavi harcamaları hanelere yük getirmedi

BURCU ŞEN
Tedavi harcamaları hanelere yük getirmedi
TÜİK 'Sağlık Modülü 2022' verilerini yayımladı. TÜİK'in sağlık verileri, vatandaşın sağlık hizmetlerinden bütçesine yük olmadan rahatça yararlanabildiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre, Türkiye'de doktor muayene ve tedavi harcamalarının hanelerin yüzde 7,3'üne çok, yüzde 36,1'ine biraz yük getirirken yüzde 47,7'sine yük getirmediği tespit edildi. İlaç harcamalarının hanelerin yüzde 5,9'unda çok, yüzde 37,3'ünde biraz yük oluştururken yüzde 50,8'ine bütçelerini sarsacak yük getirmediği kayıtlara geçti.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA