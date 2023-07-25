Tedavi harcamaları hanelere yük getirmedi

TÜİK 'Sağlık Modülü 2022' verilerini yayımladı. TÜİK'in sağlık verileri, vatandaşın sağlık hizmetlerinden bütçesine yük olmadan rahatça yararlanabildiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre, Türkiye'de doktor muayene ve tedavi harcamalarının hanelerin yüzde 7,3'üne çok, yüzde 36,1'ine biraz yük getirirken yüzde 47,7'sine yük getirmediği tespit edildi. İlaç harcamalarının hanelerin yüzde 5,9'unda çok, yüzde 37,3'ünde biraz yük oluştururken yüzde 50,8'ine bütçelerini sarsacak yük getirmediği kayıtlara geçti.