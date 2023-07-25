Tezgahlarda balık bereketi

15 Temmuz itibarıyla Ege'de izin verilen trol avcılığı ile balık fiyatlarının düştü. İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, endüstriyel büyük gemi avcılığında yasağın 1 Eylül'e kadar devam edeceğini anlatarak, "Barbun fiyatları trollerden önce 1000- 1500 civarındaydı ama şu an 400- 500 liraya kadar geriledi" dedi.

BARBUN FİYATLARI DÜŞTÜ

Uluslararası sularda trol avcılığı, 15 Nisan itibarıyla sona erdi. 3 aylık aranın ardından 15 Temmuz itibarıyla uluslararası sularda yeniden başlayan trol avcılığı için tüm hazırlıkları yapılan trol tekneleri ile Ege Denizi'nde avcılığa başlandı. Balık fiyatları konusunda da bilgiler veren Çakan, "Turizm sezonu olduğu için trollerden önce fiyatlar biraz yüksekti. Ama şu an fiyatlar yarı yarıya düştü. Eylül ayından itibaren daha da düşecek. Örneğin barbun fiyatları, trollerden önce 1000- 1500 civarındaydı ama şu an 400-500 liraya kadar geriledi. Bir restoranın olmazsa olmazı barbun, kalamar, karidestir. İzmir balık halinde en çok bulunan balıklar bunlardır" dedi.