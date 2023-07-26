Ak Partili Çankırı 230 bin esnafı dinleyecek

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret etti, Birlik Başkanı Yalçın Ata'ya yeni görevinde başarılar diledi. Taleplerin ve sorunların konuşulduğu ziyaretten, hükümetin ekonomi kurmaylarının da yer alacağı çalıştay kararı çıktı. Eylül ayının ikinci haftasında İzmir İktisat Kongresi Salonu'nda düzenlenecek olan çalıştayda Çankırı, iki gün boyunca kayıtlı 230 bin çeşitli meslek gruplarının temsilcileri ve paydaşlarıyla bir araya gelecek. Ziyarette konuşan Çankırı, özellikle pandemi sürecinde COVID-19 salgınından olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlar için hükümet olarak destek paketlerini hayata geçirdiklerini belirterek hem kira hem de gelir kaybı yaşayan esnafın her daim yanında olduklarını söyledi.