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Haberler Ekonomi Bodrum’a Norwegian Jade kruvaziyeri ile turist akını

Bodrum’a Norwegian Jade kruvaziyeri ile turist akını

OSMAN AKÇA
Bodrum’a Norwegian Jade kruvaziyeri ile turist akını
Bahamalar bayraklı "Norwegian Jade" isimli kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesini ziyaret etti. Rodos Limanı'ndan gelen 294 metrelik yolcu gemisi, Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaştırıldı. Gemide çoğu ABD uyruklu 2 bin 721 yolcu ile 1007 personel bulunduğu belirtildi. Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler Paşatarlası ve Kumbahçe sahilinde gezdi, çarşıda alışveriş yaptı. Bazı yolcular da tarihi turistik yerleri dolaştı. "Norwegian Jade" daha sonra Mikanos Limanı'na gitmek üzere ilçeden ayrıldı.
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