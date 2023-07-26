“Devlet, yatırım yapmak isteyenlerin hep yanında”

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan Mert Saat, KOSGEB'in girişimcilik desteği ile geçen yıl deri ürünleri üretimi yapan bir şirket kurarak kendi işinin patronu oldu. Geleneksel el işçiliğinin yanında lazer kesim yapan otomasyon sistemi ile üretime geçen şirketin gerçek deriden yaptığı evcil hayvan ürünleri, kedi-köpek tasma çeşitleri, gezdirme kayışları, ağızlıklar, at koşum ve eyer takımları yurt içinde yoğun ilgi gördü.

HEDEFİ ARTIK İHRACAT

E-Ticaret ile satış yapan firma, ihracata da başladı. Mert Saat, " Geldiğimiz noktada yurtiçinde toptan satışlar yaptığımız gibi yurtdışı pazar yerlerinde de satışlarımıza başladık. Yurtdışına ihracat için çalışmalarımız da devam ediyor" dedi. İnsan ve hayvan sağlığına zarar vermeyecek şekilde işlenmiş gerçek deriden ürettiği ürünleri müşterilere sunduğunu belirten Saat, "Girişimcilik sürecinde gördüğüm en önemli konulardan biri, devletimiz yatırım yapmak isteyen herkese destek olmaya hazır. Önümüzdeki süreçte en önemli hedefimiz ihracat" diye konuştu.