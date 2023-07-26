Girişimciliğini kendi bıçak markası ile taçlandırdı

Babası ile yaklaşık 30 yıldır Alaşehir'de bıçakçılık yapan Yasin Çetin, girişimciliği sayesinde kendi ürettiği bıçakları satıyor. Bıçakçılık mesleği ile ilkokula giderken tanışan ve öğrencilik hayatı boyunca da bulduğu her boşlukta babasına yardımcı olmak adına bıçakçılık yapan Yasin Çetin, "O dönemler babama yardımcı olmak için babamla birlikte pazarlara gidiyordum. Babamın el sanatını çok beğeniyordum. Fakat babam sürekli pazarlarda olduğu için ince işçiliği bir türlü öğrenemiyordum" dedi.

"TUNCER USTAYLA TANIŞTIM"

Bir gün okul çıkışı Alaşehir sokaklarında gezinirken bir bıçakçı ile tanıştığını anlatan Çetin, "Tanıştığım bıçak ustası babasından miras kalan bıçakçılık mesleğini devam ettiren ve lakabı 'testereci bıçakçı Tuncer usta' olan namlı bir bıçakçı ustasıydı. Bana 'Buyur evlat sana ne lazım' diye sorduğunda, bu mesleği, el sanatını öğrenmek istediğimi dile getirdim ve karşılığında ücret talep etmediğimi söyledim. Ertesi gün Tuncer Usta'nın yanında ilk iş günümde dükkân temizlik işleri ile işe başladım" diye konuştu.

HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Zamanla bıçak bilemeyi öğrendiğini söyleyen Çetin, "Beni hiç bir zaman yaptığın olmuyor deyip kırıp rencide etmedi, her seferinde eksikliklerimi ya bir şaka ile anlattı ya da bu şekilde yaparsan daha iyi olur, senin yaptığın belli olur gibisinden hatalarımı düzeltti. Belli bir zaman sonra mesleğimde ustalaştım. İlerleyen süreçte Alaşehir'in ihtiyacı olan ve mevsimi gelen bağların filizini kesim bıçağı imalatına başladık. Lise eğitimim boyunca ustamın yanında kendimi çok iyi bir şekilde geliştirdim ve maalesef liseyi bitirmeme yakın bir süreçte ustam kansere yenik düşerek hayatını kaybetti. Artık kafamda tek bir şey vardı. Hep hayalini kurduğum kendi işimi kurmak" dedi.

DENİZLİ'DEN DÖNMEK İSTEMEDİ

Genç girişimci Yasin Çetin, "Ustam da vefat edince mirasçısı olan eşinin, ustamın dükkânındaki kullandığı makineler ile birlikte

bıçak, testere gibi ürünleri satacağını öğrendim. Babamın desteği ile ustamdan kalan makineleri alarak evimizin kömürlüğünde üretime geçtim, babam da sattı. Bu şekilde ilk defa kendi üretimim ürünler kullanılmaya başlanmış oldu. Daha sonra Denizli Pamukkale Üniversitesi Elektrik ile ilgili bir bölümü kazandım. Denizli'nin tarihi çarşısında ilk gördüğüm bıçakçıya iş başvurusunda bulundum. Elimin becerikliliğini gördüler ve beni hemen işe aldılar. Bıçakçı dükkânında çalışmaya başladım ve çalıştıkça ustalaştım" ifadelerini kullandı.

KENDİ MARKASINI ÜRETİYOR

Mezun olduktan sonra Denizli'de yaşamaya devam eden Çetin, "Çalıştığım yerdeki ustam da okul bitiminde memleketim Alaşehir'e dönmeme izin vermedi. Askere gidene kadar burada çalışmaya devam ettim. Askerden dönünce ustamın emekli olup başka bir şehre taşındı. Dükkânı ise kiraya vereceğini öğrendim. Artık zamanı gelmişti. Kendi markamı, kendi bıçaklarımı üretmeliydim. Babamın desteği ile dükkânı biz tuttuk ve Alaşehir'deki rahmetli Tuncer Ustamdan kalan makineleri buraya getirerek üretime başladım. O dönemden beri kendi markam ile ürünler üretiyorum ve babam da Alaşehir'deki dükkânında bunları satıyor" şeklinde konuştu.