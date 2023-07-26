  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Hepatit aşısı olmadığına dair iddialar yalanlandı

Hepatit aşısı olmadığına dair iddialar yalanlandı

Hepatit aşısı olmadığına dair iddialar yalanlandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilaç fiyatlarındaki artışla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İlaç fiyatlarında kur güncellemesi olduğunu belirten Koca, "Bir önceki yılın kurunun yüzde 60'ı şeklinde bir uygulamamız var. Ancak son iki yıldır yerli üreticimizi korumak ve ilaç temininde sorun yaşamamak için biz bunu 6 ayda bir güncellemeye karar verdik" dedi. Piyasada Hepatit A aşısı olmadığına dair algının gerçek dışı olduğunu belirten Bakan Koca, "Bu kesinlikle doğru değil. Stoklarımızda 200 bin adet aşı bulunuyor. Ayrıca 400 bin adet aşı da depolarımıza girecek" dedi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA