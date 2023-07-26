Hepatit aşısı olmadığına dair iddialar yalanlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilaç fiyatlarındaki artışla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İlaç fiyatlarında kur güncellemesi olduğunu belirten Koca, "Bir önceki yılın kurunun yüzde 60'ı şeklinde bir uygulamamız var. Ancak son iki yıldır yerli üreticimizi korumak ve ilaç temininde sorun yaşamamak için biz bunu 6 ayda bir güncellemeye karar verdik" dedi. Piyasada Hepatit A aşısı olmadığına dair algının gerçek dışı olduğunu belirten Bakan Koca, "Bu kesinlikle doğru değil. Stoklarımızda 200 bin adet aşı bulunuyor. Ayrıca 400 bin adet aşı da depolarımıza girecek" dedi.