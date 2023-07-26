Kamuda zam pazarlığında ilk randevu 1 Ağustos’ta

Yaklaşık 6.5 milyon memur ve emeklisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşme görüşmelerinde takvim netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Ağustos'ta başlayacak memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yılı mali ve sosyal haklarını belirleyecek toplu sözleşme görüşmelerine katılma durumunun sorulması üzerine, "Tabii katılacağız. Zaten bakanlık olarak bizim sorumluluğumuzda yapacağız" diye konuştu. Işıkhan, "Taraflar ile bir araya geleceğiz. İnşallah görüşmeleri uzlaşmayla sonlandıracağız" ifadesini kullandı. Memur-Sen iki yıllık süreç için toplam yüzde 110 oransal artış, memura 7 bin 650 lira kira yardımını da içeren 120 maddelik teklif sundu.