Körfez ülkeleriyle ticaret artacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Körfez ülkelerinin birçoğunun Türkiye'ye yatırım yapacağını açıkladı. Yatırım takvimiyle ilgili bilgi vermeyen Yılmaz, "Bir kısmı hemen sonuçlanacak. Bir kısmı zaman istiyor. Mesela ihracat finansmanı diyelim o çok kolay. Veya deprem tahvili hemen olabilecek şeyler. Bir de bazı projelerde öteden beri müzakere ile olgunlaşmış belli bir seviyeye gelmiş işler daha hızlı devreye girecek. Üzerinde çalışılması gereken hususlarda zaman içinde olgunlaştırılacak ve hayata geçirilecek" dedi. Körfez ülkelerinin geri kalanlarıyla da önümüzdeki dönemde yeni bir ziyaret planı olabileceğini aktaran Yılmaz, "Körfezden cidden iyi neticeler çıktı. Alt yapısı hazırlanmış belli bir olgunluğa getirilmiş konular Cumhurbaşkanımızın ziyareti ile birlikte sonuca ulaşmış oldu. Dolayısıyla aynı anlayışla başka ülkeler de olabilir" diye konuştu.