Mikrokredi sayesinde kadınlar gelir elde ediyor

Manisa Mikrokredi Şubesi, kadınlara küçük miktarlarda kredi desteği vererek kendi işlerini kurmasına yardımcı oluyor. Kadın girişimciler ekonomiye de katkı sunuyor. Manisa Mikrokredi Şube Yöneticisi Gülşah Akçora, daha fazla kadına destek vermek istediklerini ifade ederek, girişimci kadınlara çağrıda bulundu. Akçora, "Manisa Merkezde 336 adet aktif mikrogirişimci kadınımız mikrokrediden faydalanmaktadır. Amacımız Manisa merkezimizde daha çok üretici kadınımıza ulaşıp onları desteklemektir. TGMP ailesi olarak Türkiye'nin her yerinde 2003 yılından beri emekçi kadınlarımıza üretim yapıp aile ekonomisine katkıda bulunmaları için mikrokredi vererek kadınlar arası dayanışmayı büyük bir gurur ve özveri ile yönetiyoruz" dedi. İlk yıl için öngörülen kredi tutarının bin TL ile 4 bin TL arasında olduğunu belirten Akçora, "Ancak, kredi alan kadının girişimci ruhu ve potansiyeli dikkate alınarak mikrokredi her yıl 2 bin TL'ye kadar arttırılabilir" diye konuştu.