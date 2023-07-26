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Haberler Ekonomi Mustafa Dülger Evi turizme kazandırılıyor

Mustafa Dülger Evi turizme kazandırılıyor

KAZIM YÖRÜKCE
Mustafa Dülger Evi turizme kazandırılıyor
Aydın Bozdoğan'ın Kazandere mahallesinde 1949 yılında sanatçı kimliğiyle bilinen ve inşaat ustası olan Mustafa Dülger tarafından yapılan tarihi evde restorasyon çalışması başlatıldı. Aydın Valiliği ile Bozdoğan Belediyesi işbirliğinde yürütülen 4 milyon liralık restorasyon projesi ile tarihi yapı yeniden ayağa kaldırılacak. Bozdoğan Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş, "Tarihin ve kültürümüzün izlerini taşıyan bu yapımızı gelecek nesillere aktaracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemize hayırlı olsun" dedi.
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