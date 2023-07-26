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Haberler Ekonomi Yarım milyon turistin tercihi İzmir oldu

Yarım milyon turistin tercihi İzmir oldu

Yarım milyon turistin tercihi İzmir oldu
İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre İzmir'e deniz, hava ve kara yoluyla gelen turist sayısı, yılın ilk 6 ayında 534 bin 90 oldu. Haziran ayında hava yoluyla 168 bin 940, deniz yoluyla 13 bin 400 olmak üzere 182 bin 340 turist İzmir'e giriş yaptı. 2022 yılının haziran ayında ise 192 bin 553 turist, havayolu ve denizyoluyla kente giriş yapmıştı. Haziran ayında İzmir' giriş yapan ilk 10 ülke içerisinde Almanya yine başı çekti. Almanya'dan 184 bin 320, İngiltere'den 60 bin 976, Hollanda'dan 33 bin 333 turist geldi.
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