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Haberler Ekonomi Enflasyon tek haneli rakama düşecek

Enflasyon tek haneli rakama düşecek

Enflasyon tek haneli rakama düşecek
Koordinasyon Kurulu toplantısı dün, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Ankara'da gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, haziran ayındaki ilk toplantıdan bu yana mali disiplinin sağlanmasına, iç talebin dengelenmesine, cari açığın azaltılmasına, rezervlerin güçlendirilmesine ve enflasyonla mücadeleye yönelik önemli adımlar atıldığı belirtildi. Enflasyonun yeniden tek haneli seviyelere düşürme amacının vurgulandığı açıklamada, "Mali disiplini esas alan maliye politikamızı kamuda tasarruf anlayışı ile güçlendirerek elde edilecek mali alan, vatandaşlarımızın refahını artırmak için kullanılacaktır. Deprem harcamaları hariç tutulduğunda, bütçe açığının milli gelire oranını, AB standartlarında tutacak bir yaklaşım devam ettirilecektir" denildi.
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