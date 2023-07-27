İzmir’de 2 milyar dolar yatırım yapacak kimse yok!

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP'li vekillerin Alsancak Limanı'nın İzmir iş dünyasının oluşturacağı konsorsiyuma satılma önerisine yanıt verdi. Kaya, şunları söyledi: "En küçük manası ile 1,5-2 milyar dolarlık yatırımdan bahsediyoruz. İZTO ve EBSO'nun böyle bir kaynağı yok. Hem teknik uzmanlığı yok hem de kaynağı yok. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı da çıkıyor 'Biz de para koyarız' diyor. Sanki, 3-5 TL koyuyor. Bu ifade bile konuya ne kadar ciddiyetsiz yaklaştıklarının bir göstergesi."