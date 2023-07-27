Yiğitbaşı: Vizyonumuz bilim, birlik ve başarıdır

Kurucusu ve Onursal Başkanı Selçuk Yaşar'ın, en büyük hayalini gerçekleştirerek yüksek öğrenime kazandırdığı Yaşar Üniversitesi 22 yılda, önemli atılımlar yaparak iş dünyası ile bilim arasında bir köprü oluşturdu. Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, üniversitenin eğitime katkı koymayı aynı heyecanla sürdürdüğünü ifade etti.

AVRUPA'DA SAYGIN ÜNİVERSİTE

Yaşar Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin, son 5 yıl içerisinde Türkiye'den mükemmeliyet merkezi olmaya hak kazanan ilk araştırma merkezi olduğunu vurgulayan Yiğitbaşı, "Üniversitemiz bu saygın unvanın yanı sıra ayrıca, Horizon Avrupa, Erasmus Plus ve uluslararası mali destek programları kapsamında 8 projeyi koordinatör olarak hazırladı ve 26 adet projenin ortağı oldu. Toplam bütçesi 3 milyon 900 bin Euro olan 11 proje hibe desteği almaya hak kazandı. Dahası, 12 proje ile Erasmus Plus Jean Monnet programından, 'En fazla faydalanan Türk üniversitesi' unvanını aldı. Vizyonumuz; bilim, birlik ve başarıdır" dedi. Yiğitbaşı, ayrıca, Yaşar Üniversitesi'nin, Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması'nda (TÜMA) 'Vakıf Üniversiteleri Arasındaki Genel Memnuniyet Sıralaması'nda ilk 10'da yer almasının gurur verici olduğunu belirtti.