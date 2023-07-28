Enflasyon düşecek büyüme sürecek

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, bu yılın üçüncü enflasyon raporunun tanıtımı için Ankara'daki İdari Merkezi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında sunum gerçekleştirdi. Erkan, sunumunda genel bir değerlendirme yaparak Türkiye'nin ekonomik görünümü aktardı. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, kurumun 2023 sonu enflasyon tahmininin yüzde 58, 2024 sonu tahmininin yüzde 33, 2025 için yüzde 15 olduğunu açıkladı. Erkan, düşen enflasyonla birlikte büyümenin süreceğini belirtti. Erkan Merkez Bankası rezervinin ise 113 milyar doları geçtiğini belirterek "Para politikamızın hedefi para istikrarıdır Amacımız öngörülebilirliktir" dedi