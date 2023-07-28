KOOPBAKKAL ile pahalılığa son

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuna duyurduğu KoopBakkal Projesi faaliyete geçti. 23 ildeki 356 satış noktasında pilot olarak başlayan projeyle Türk çiftçisinin ürünleri vatandaşla buluşuyor. Böylece vatandaş kaliteli ve ucuz ürün alırken aynı zamanda mahallenin "bakkal amca" kültürü de korunmuş oluyor. Böylece vatandaş kaliteli ve ucuz ürün alırken, aynı zamanda mahallenin "bakkal amca" kültürü de eskisi gibi korunmuş olacak.

İZMİR'E 250 KOOPBAKKAL

Sepetli bakkal amca dönemine yeniden ihtiyaç duyulan semtlerdeki vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. İzmir'de de ilk etapta 250 üzerinde bir koopbakkal açılması yönünde hedeflerinin olduğunu önümüzdeki günlerde talep almaya başlayacaklarını belirten Köykoop Yetkilileri koopbakkal olmak için en az 10 yıldır bakkal olarak çalıştığını beyan etmeleri 70-75 metre kare dükkana sahip olmak ve dükkan içinde hali hazırda raf düzeneğinin olduğunu belirtmesi gerektiğini açıkladılar.

İNDİRİM KAMPANYALARI

Proje kapsamında açılan bakkallardaki fiyatların diğer mağazalarla aynı hatta bazı kampanyalar dahilinde çeşitli indirimler yapılacağı öğrenildi. Koopbakkallarda yaklaşık 130 adet temel gıda maddesi yer alacak.

BAŞVURUDA ARANAN ŞARTLAR

TEK şubeli ve 75 ile 150 m2 arasında büyüklüğe sahip olması,

BAKKAL geçmişinin en az 5 yıl olması,

BAKKAL ruhsatının kendisi ya da eşinin üzerinde olması,

BAKKALDA alkol satışının olmaması şartları aranacak.

PROJE başvuruları elektronik ortamdan alınmaktadır.

FİNANSAL desteğe ihtiyacı olanlara kredi desteği sağlanacak.