Vergi artışı tek seferlik ve geçici olsun talebi

İZMİR Ticaret Odası Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Ticaret Odası'nın Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Selami Özpoyraz'ın yönetiminde düzenlenen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü. Toplantıda konuşan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, kente ve ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İZTO Temmuz Meclis Toplantısı'nda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Özgener, "İşçilik maliyetleri ile vergi artışları, üretimin yurt dışına kayma tehlikesini de ortaya çıkardı. Özellikle emek yoğun sektörlerde riski görüyoruz. Bu nedenlerden dolayı; vergi artışlarının tek seferlik ve geçici olmasını, orta ve uzun vadede ise vergi mevzuatında sadeleştirmeye devam edilmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.