Yüzde 58 enflasyona finansman önerisi

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın 2023 yılı sonu enflasyon hedefini yüzde 58 olarak açıklamasını değerlendiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, TCMB'nın ihracatçıların finansmana erişimdeki sorunlarını gidermek için reeskont kredilerini 5 kat artırma kararının yüzde 58 enflasyon hedefini tutturmaya olanak sağlayacağını savundu. Enflasyon rakamlarındaki yükselişin toplumdaki tüm dengeleri bozduğunu mutlaka kontrol altına alınması gerektiğini, TCMB'nın bu konuda attığı ve atacağı tüm rasyonel adımları desteklediklerini dile getiren Eskinazi, 2023 yılı sonu için yüzde 58 enflasyon hedefini tutturabilmesi için ihracatçılar olarak 7 gün 24 saat çalışacaklarını vurguladı.