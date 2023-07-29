“Başarımı KOSGEB’E borçluyum”

AYDIN'DA KOSGEB desteği ile şalgam üretimine başlayan girişimci Hülya Taş'ın, Taşbağ markasıyla piyasaya sürdüğü şalgam büyük beğeni topladı. Kısa sürede yakaladıkları tat ile köklü firmalar ile rekabet etmeye başladıklarını ifade eden Taş, "Büyük markalarla piyasada olmak kolay değil ama biz başardık. Bu başarıyı KOSGEB'e borçluyum" dedi.

Taş, Germencik'in Ortaklar Mahallesi'nde iki yıl önce işletme kurup faaliyete başladı. Orijinal, geleneksek ve koruyucusuz şalgam ürettiklerini söyleyen Taş, "Eşim Mehmet Taş ile iki yıl önce bu işletmeyi kurmaya karar verdik ve KOSGEB'e başvurduk. Müdürümüz Sadullah Dülger bize çok yardımcı oldu. Önce 100 bin TL destek, ardından da 70 bin lira faizsiz kredi aldım. Kısa sürede elde ettiğimiz başarıyı KOSGEB'e borçluyum" dedi.

'KADIN ÜSTESİNDEN GELİR'

Hülya Taş, "Şalgam sularımızı acılı ve acısız olarak 5 lt, 3 lt, 1 lt ve 330 ml'lik boyutlarda sunarak, her tüketiciye uygun bir seçenek sunuyoruz. Girişimci ruhu olan ve cesaret edemeyen kadınlara da mesajım var. Pes etmesinler. Kadınlarımız zaten ne yapar eder, üstesinden gelir" diye konuştu.