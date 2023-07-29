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Haberler Ekonomi MTV’yi ödemeyen aracını satamayacak

MTV’yi ödemeyen aracını satamayacak

HAZAL ATEŞ
MTV’yi ödemeyen aracını satamayacak
EK Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yönelik düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Deprem nedeniyle bir defaya mahsus alınacak ek MTV'de esaslar belirlendi. Düzenlemenin yayımlandığı tarihte kayıt tescili olan otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, uçak dâhil tüm taşıtlar ek MTV kapsamında yer alıyor. Bu ilave vergi, 2023'e mahsus olacak ve bir defa alınacak, bu yıl için ödenen tutar kadar olacak. Ödemeyenler araçlarını satamayacak, trafikten çekemeyecek, hurdaya ayıramayacak veya yurt dışına çıkaramayacak. Ek MTV'nin birinci taksiti Ağustos sonuna kadar, ikinci taksiti ise 2023 Kasım ayı sonuna kadar iki eşit taksitte ödenecek.
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