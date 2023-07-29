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Ruslar Antalya tatilini hesapladı

Ruslar Antalya tatilini hesapladı
HER yıl Antalya'ya adeta Rus turist akını yaşanırken, Rusya medyasında Antalya'da tatil yapmanın maliyeti ile ilgili bir haber analiz yayınlandı. Moskovskiy Komsomolets gazetesi, bu yaz önceki yıllara nazaran Türkiye'de tatil fiyatlarının istikrarlı seyir ettiğini yazdı. Habere göre, Rus turiste bir haftalık Antalya tatili uçak biletleri dahil 200 bin ruble, yani 2 bin 200 dolara (59 bin 400 TL) mal oluyor. Moskova- Antalya gidiş dönüş uçak bileti fiyatları 23 bin rubleden (256 dolar) başlarken, Antalya merkezde 4 yıldızlı bir otelde iki kişi bir hafta yarım pansiyon konaklama bedeli 100 bin rubleyi buluyor. 'Her şey dahil' otellerde fiyat 150 bin rubleye (45 bin TL) kadar çıkıyor.
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