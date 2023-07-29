Vatandaşı mağdur edene 361 milyon TL ceza!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yılın başından bu yana gıda ve market denetimlerinde toplam 176 milyon lira idari para cezası uygulandığını, otomotiv, gıda ve diğer temel ihtiyaç maddeleri kapsamında vatandaşları mağdur edenlere uygulanan para cezasının da 361 milyon liraya ulaştığını bildirdi. Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlık görev ve yetki alanı çerçevesinde gerçekleştirilen düzenlemelerle, iç ticarette adil, şeffaf ve rekabetçi bir piyasa yapısını sürdürülebilir kılmayı ve fiyat istikrarına katkı sağlamayı hedeflediklerine dikkati çekti.

"FIRSAT VERMEYECEĞİZ"

Otomotiv, gıda ve diğer temel ihtiyaç maddelerindeki fahiş fiyat artışı ve stokçulukla mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerine işaret eden Bolat, denetimleri de aralıksız sürdürdüklerini söyledi. Bolat, "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu ve Reklam Kurulu eliyle idari yaptırımları gecikmeksizin uyguluyoruz. Vatandaşlarımızı mağdur edenlere fırsat vermeyeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum" ifadesini kullandı.

SEBZE MEYVE TOPTANCISINA KİRA DESTEĞİ

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun"da değişikliğe gidilerek, toptancı hallerindeki iş yerleri için 12 yıllık kira süresinin 18 yıla çıkarıldığını söyledi. Bolat, bu sayede kira artışından kaynaklı sebze meyve fiyatlarındaki fiyat artışlarının önüne geçilerek enflasyonla mücadeleye katkı sağlandığını belirtti.

GIDA VE MARKET DENETİMLERİ ARTTI

Gıda ve market ürünlerine ilişkin denetimler kapsamında Bakanlık bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme ve Reklam kurullarınca cezalar uygulandı.