Aydın’da tarıma 16.5 milyon lira destek

AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, Aydınlı üreticilere 16.5 milyon liralık tarımsal destek ödemesi yapıldığı müjdesini verdi. Özmen, Aydın'da Dane Zeytin Desteklemeleri kapsamında 2 bin 368 çiftçiye 4 milyon 961 bin 627 TL, Organik Tarım Desteklemeleri kapsamında 5 bin 801 çiftçiye 9 milyon 203 bin 167 TL ödendiğini belirtti. İyi Tarım Uygulamaları Desteklemeleri kapsamında 173 çiftçiye 1 milyon 270 bin 244 TL, Hububat ve Dane Mısır Fark Destekleri kapsamında 742 çiftçiye 1 milyon 115 bin 614 TL verildiğini ifade eden Özmen, 28 Temmuz itibari ile destekleme ödemelerinin üreticilerin banka hesaplarına aktarıldığını kaydetti. Özmen, ödemelerin üreticilere hayırlı ve bereketli olmasını diledi.