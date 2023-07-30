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Haberler Ekonomi Aydın’da tarıma 16.5 milyon lira destek

Aydın’da tarıma 16.5 milyon lira destek

KAZIM YÖRÜKCE
Aydın’da tarıma 16.5 milyon lira destek
AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, Aydınlı üreticilere 16.5 milyon liralık tarımsal destek ödemesi yapıldığı müjdesini verdi. Özmen, Aydın'da Dane Zeytin Desteklemeleri kapsamında 2 bin 368 çiftçiye 4 milyon 961 bin 627 TL, Organik Tarım Desteklemeleri kapsamında 5 bin 801 çiftçiye 9 milyon 203 bin 167 TL ödendiğini belirtti. İyi Tarım Uygulamaları Desteklemeleri kapsamında 173 çiftçiye 1 milyon 270 bin 244 TL, Hububat ve Dane Mısır Fark Destekleri kapsamında 742 çiftçiye 1 milyon 115 bin 614 TL verildiğini ifade eden Özmen, 28 Temmuz itibari ile destekleme ödemelerinin üreticilerin banka hesaplarına aktarıldığını kaydetti. Özmen, ödemelerin üreticilere hayırlı ve bereketli olmasını diledi.
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