Bakan Şimşek’ten duyarlı tüketiciye teşekkür

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KDV oranı sahteciliği yapan esnaf için boykot çağrısı yapan tüketiciye, "Hassasiyetiniz için teşekkür ederim" dedi. Bir tüketici sosyal medya üzerinden "Kısa bir hırsızdürüst esnaf hikayesi" başlığıyla yaptığı paylaşımda, sürekli zam yaptığını iddia ettiği dönercide yediği dürüm döner için 80 TL ödediğini; ancak iş yeri sahibinin KDV oranı yüzde 1 olarak fiş kestiğini belirtti.

"TAKİBİNİ YAPACAĞIZ"

Başka bir yerde yediği 3 çeşit yemeğe ödediği 120 TL için kesilen fişin ise olması gerektiği gibi KDV oranı yüzde 10 olarak kesildiğini belirtti. İki fişin fotoğrafını da paylaşan tüketici, dönercinin, satış fişinde uyguladığı sahtecilik nedeniyle boykot edilmesini istedi. Bakan Şimşek, duyarlı tüketicinin mesajını kendi hesabından paylaşarak, "Hassasiyetiniz için teşekkür ederim. Bu ve benzeri hususları Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ilgili birimleri takip edecektir" ifadelerini kullandı.