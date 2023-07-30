Tarih ve doğanın buluştuğu kent: Afyonkarahisar

Ege Bölgesi'nde yer alan Afyonkarahisar, hem doğal hem de tarihi güzellikleri ile mutlaka görülmesi gereken bir şehir. Türkiye'nin sağlık turizmi açısından en gelişmiş şehirlerinden biri olan Afyonkarahisar; sadece hastalıklara iyi gelen şifalı suları ve kaliteli termal otelleriyle değil, doğal ve tarihi güzellikleriyle de ünlü. Şehrin geçmişi M.Ö. 3000 yıllarına kadar uzanıyor. Hattiler ve Hititlerden Frig, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden kalan ve etkileyici yapılarıyla dikkat çeken Afyonkarahisar, ülkemizin en uzun yürüyüş parkurlarından biri olan Frig Vadisi'nin kaya oyması manastırlarıyla da ziyaretçilerini büyülüyor.

EBER GÖLÜ

Türkiye'nin dört bir yanından doğa ve fotoğrafçılık tutkunlarını kendine çeken büyüleyici Eber Gölü, Afyonkarahisar'a sadece 1 saat uzaklıkta. Onlarca ender görülen kuş türüne ev sahipliği yapan ve Türkiye'nin en büyük 12. gölü olan Eber Gölü, 1992 yılından beri 1. derece sit alanı olarak korunuyor.

ÇEŞMELİ KONAK

Yüzlerce yıllık konaklara ve tarihi evlere ev sahipliği yapan Afyonkarahisar'da keyifle gezebileceğiniz en güzel konaklardan biri de Çeşmeli Konak. Hem taş mimarisi hem de ahşap doğramalarıyla çarpıcı bir manzara sunan Çeşmeli Konak'ın hemen arkasındaki büyüleyici Afyonkarahisar Kalesi manzarasıyla birlikte harika fotoğraflar çekebilirsiniz.

ACIGÖL KUŞ CENNETİ

Türkiye'nin en özel tabiat harikalarından biri olan Acıgöl Kuş Cenneti, her mevsim doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Acıgöl kuş cenneti, özellikle yıl boyu burada yaşayan flamingo sürüleri ile ünlü. Karabatak, yaban ördeği, turna, yaban kazı, pelikan ve leylek gibi 20 türden binlerce kuşa ev sahipliği yapan Acıgöl, göç dönemlerinde de binlerce göçmen kuşla çok az yerde görebileceğiniz benzersiz bir manzara sunuyor.

FRİG VADİSİ AFYONKARAHİSAR

Kütahya ve Eskişehir sınırlarında uzanan büyüleyici Frig Vadisi, tüm dünyadan doğa, tarih, kültür ve arkeoloji meraklılarını kendine çekiyor. 3000 yıl önce Frigya döneminde yerleşim yeri olarak kullanılan Frig Vadisi üzerindeki volkanik kayaların oyulmasıyla inşa edilen evler, kaleler, devasa taş anıtlar vadiye ayrı bir hava katmıştır. Frig Vadisi Midas'ın kulakları gibi pek çok ünlü efsaneye de konu olmuştur.

SULTAN ALADDİN CAMİİ

Anadolu selçuklu döneminde 3. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından inşa ettirilen ve 1278 yılından beri etkileyici mimarisi ile ayakta kalmayı başaran tarihi cami, günümüzde yanında harap halde bulunan han ve hamam ile birlikte restore edilmiş. Selçuklu dönemi mimari özelliklerini yansıtan bir kubbeyle örtülü olan, iki eyvanlı ve tek katlı olarak tasarlanan Sultan Alaaddin Camii, kesme ve moloz taşlarla inşa edilmiş mimarisinin yanı sıra iç mekanlarını süsleyen etkileyici çini mozaikleriyle de görülmeye değer bir tarihi hazine.

TARİHİ BEDESTEN ÇARŞISI

Osmanlı döneminden günümüze kadar şehirde ticaretin kalbinin attığı en hareketli nokta olan Afyonkarahisar Bedesten Çarşısı, yerli ve yabancı turistlerin alışveriş yapmak için ilk uğradığı yerler arasında. Köprübaşı Caddesi üzerinde güzel bir konumda yer alan tarihi çarşı, haftanın her günü 09:00 ile 20:00 saatleri arasında açık.