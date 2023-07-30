Zeytinyağının litresi 250 liraya çıkabilir!

Türkiye'de 26 milyondan fazla zeytin ağacıyla ilk sıralarda yer alan Manisa'da Nisan- Mayıs ayında meydana gelen yağışlar, tam çiçeklenme dönemine giren zeytinleri olumsuz etkiledi. Ardından yaşanan sıcak havalar da zeytinin oluşmasını engelledi. Bundan dolayı zeytin ve zeytinyağının az olacağı ifade ediliyor. Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur da, bu yıl dünya genelinde zeytin ve zeytinyağının yeteri kadar olmayacağını belirterek fiyatının 250 lira kadar çıkabileceğini kaydetti.

"KENDİMİZE KADAR VAR"

Aydoğan Okur, "Yağmurlar zeytinimizin çiçeklenme dönemine geldi. Zeytin ağaçlarındaki çiçekler döküldü ve bu yüzden zeytin meydana gelmedi. Durum çok vahim. Sırf zeytincilikle geçinen beldelerimiz var. Bu mahallelerde insanlar ne yapacağını şaşırdı. Ben bu saatten sonra hiçbir çiftçimizin zeytin bahçesine gidip ilaç ya da gübre atacağını tahmin etmiyorum. Çünkü yok. 50 senelik bir ağaçta şuanda 2 kilo zeytin çıkmaz. Biz bu şartlarda kendi zeytinimizi, kendi zeytinyağımızı çıkaracağız. Yani bu sene satılık zeytin yok" dedi. Zeytinyağının kilosunun 250 liraya kadar çıkacağını tahmin ettiğini söyleyen Okur, "Zeytin bir yıl verir, bir yıl vermez denir. Ama gelişen teknoloji sayesinde insanlar artık her yıl verim almaya çalışıyor. Zeytincimiz sulama, gübreleme ve ilaçlama yoluyla bunu alıyordu. Bu yıl olması gereken yıl ama hiç zeytin yok" diye konuştu.

"DEVLETİMİZDEN DESTEK BEKLİYORUZ"

Zeytinin yokluğuna karşılık girdi maliyetlerinin çok yüksek olduğunu dile getiren Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, "Çiftçinin tarlaya girip işlemesi şu anda imkansız. Hatta bu durum önümüzdeki yılı da etkileyecek. Devletimizden kredi borçlarımızı ertelemesini ve çiftçiye ek kredi vermesini talep ediyoruz. Bir de dane zeytin fiyatlarının bir an önce yatmasını istiyoruz. Bunlar zeytincimize can suyu olacaktır" dedi.