Aydın’da 2 bin 873 kişi işe yerleştirildi

Aydın'da İŞKUR tarafından uygulanan işbaşı eğitim programları kapsamında geçen yıl 2 bin 873 kişi iş sahibi oldu. İŞKUR ile bir firma arasındaki iş birliği anlaşmasıyla 18'i kadın olmak üzere toplam 52 kişi için işbaşı eğitim programı başlatıldı. İşbası eğitim programı hakkında İŞKUR İl Müdürü Rahmi Terzi,"Fabrikada 6 ay sürecek olan eğitim sonucunda işe yerleştirilecek 52 kişi hem aile ekonomisine hem kent ekonomisine katkı sağlayacak" dedi. 'Temel İmalat ve montaj' mesleğinde yapılacak işbaşı eğitim programı için İŞKUR İl Müdürlüğü ile firma yetkilileri arasında protokol imzalandı. İŞKUR tarafından 10 yılı aşkın bir süredir işbaşı eğitim programları uygulandığını dile getiren İŞKUR İl Müdürü Rahmi Terzi, "Aydın'da 2022 yılında 809 program açılmış ve bu programlardan 2 bin 873 katılımcı yararlanmıştır. İŞKUR tarafından hem işverenlere hem de iş arayanlara yönelik bu ve benzeri programlarla iş arayanların mesleki ve teknik bilgileri arttırılmakta, bir meslek sahibi olmaları sağlanmakta, işveren tarafından talep edilen işgücü ihtiyacı bu şekilde karşılanmaktadır" dedi.

KADIN İSTİHDAMI ARTTI

Gelişmiş ülkelerde kadın istihdamının yüksek seviyelerde olduğunu altını çizen Terzi, "İlimiz bu konuda Türkiye ortalamasının üzerinde bir seviyede olmasına rağmen İŞKUR olarak kadın istihdamını arttırmaya, kadınlarımızı mesleki ve teknik bilgilerini arttırarak vasıfsız ya da yardımcı hizmetler diyebileceğimiz iş kolları dışında da başta sanayi sektörü olmak üzere tüm sektörlerde kadınların varlığını arttırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Çalışmak isteyen tüm kadınlarımızı İŞKUR'a bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

ÖZEL HABER