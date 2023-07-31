Bakan Ersoy açıkladı: Turizmdeki gelir yüzde 27’lik artışla 21,7 milyar dolara yükseldi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy turizm sektörüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Ersoy, "İlk 6 ayda ziyaretçi sayısı yüzde 17,5 artışla 22 milyon 945 bin kişi oldu." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy turizmde 2023 yılı ilk 6 ay verilerini paylaşıyor. Ersoy, "Yılın ilk altı ayında yabancı ziyaretçi sayısı 17,5 artışla 22 milyon 945 bin oldu. Gelirler yüzde 27'lik artışla 21,7 milyar dolara yükseldi." dedi.

Ersoy'un açıklamalarından derlenenler:

46.4 milyar dolarlık bir gelirle kapatmıştı Türkiye. Bu yıl 56 milyar dolarlık hedef koymuştu. İlk 6 aylık gerçekleşmelere baktığımızda gelir bu yıl 21.7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Artış oranına baktığımızda yüzde 27'lik bir artış oldu. Beklentilerin de oldukça üzerinde oldu.

"100 DOLARLARA GELMİŞ OLDUK"

Kişi başı gecelik gelirimiz 62 dolara kadar düşmüştü. Şu anda 100 dolarları görmeye başladı Türkiye. Yüzde 50'den fazla olumlu çalışmalar sayesinde artış gerçekleşti. 100 dolarlara gelmiş olduk.

Yüksek gelir grubuna hitap eden otellerde doluluk oranları bu altı ayda beklentilerin altında gerçekleşti. Deprem ve sonrasında seçim sürecinin olumsuz etkileri erken rezervasyon sürecine denk geldi. Serin havaların temmuz ortasına kadar uzamış olması son dakika rezervasyonların kaymasına sebebiyet veriyor.

Rusça konuşan ülke vatandaşlarının yoğun konut alımı ve kendilerinin otel yerine konutlarda konaklıyor olmaları, belli dönemlerde turistlere kiralıyor olmaları, resesyon süreci dünyada etkili oldu, alım gücünün daralması otel misafirlerinin ortalama kalış sürelerini azalttı. Kalım süresi 10.5 gecelemede 9.9 ortalama gecelemeye düştü.

Ortalama konaklama, doluluk oranlarında azalmaya sebebiyet verdi. En önemli şey pazar çeşitlemesi ciddi çalışmalar yapıyor Türkiye. Yeni kaynak destinasyonlarının geliştirilmesine ciddi yatırımlar yapıyoruz. Son 5 yılda gastronomi, sağlık, bisiklet ve kültür ürünlerinin ortaya çıktığı bir tanıtım yapıyoruz.

İLK 6 AYDA 22 MİLYON 945 BİN KİŞİ GELDİ

Tanıtımda özellik birkaç yıldır 200 ülkede tanıtım yapıyor Türkiye. Yeni destinasyonlar üzerinde çalışıyoruz kaynak pazarlara yoğunlaşıyoruz. İlk 6 ayda ziyaretçi sayısı yüzde 17,5 artışla 22 milyon 945 bin kişi oldu.

Türkiye şu an itibarıyla sürdürülebilir konaklama sektöründe birinci sıraya geldi. Hızlı bir şekilde bürün sektörün tamamına sürdürülebilirlikle ilgili sertifikasyon programını yaymış olacağız.

"ŞEHİRDE BU HAFTA İTİBARIYLA FESTİVALLERE BAŞLIYORUZ"

11 şehirde bu hafta itibarıyla festivallere başlıyoruz. 5-13 Ağustos tarihinde Kapadokya festivalimiz başlıyor. Son festivalimiz 4-12 Kasım tarihinde Antalya Kültür Yolu festivali ile tamamlanacak.