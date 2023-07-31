Elif Ana Kooperatifi yılda 80 ton tarhana üretecek

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde kadınların kurduğu Elif Ana Kadın Girişimi Kooperatifi'nin ürettiği yöresel ürünler, Türkiye'nin bütün şehirlerinde satışa sunulacak. Kooperatif yılda 80 ton tarhana üretmeyi hedefliyor. Kadınların üretimdeki gücünü gösterebilmesi için Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk ve yönetim kurulu üyelerinin çabaları ile kurulan Elif Ana Kadın Girişimi Kooperatifi, Gedizli kadınların üretim ve istihdamda daha aktif rol almalarını hedefliyor. Gediz Ticaret ve Sanayi Odası tarafından "Tarhana ile Gediz'de Dar Hane Kalmayacak" projesi çerçevesinde kurulan kooperatif, Tarhana Festivali'nde tanıtım standı açtı. Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk, "Oda olarak yaptığımız Zafer Kalkınma Ajansı desteği ile ev ekonomisine katkı sağlayacak kadınlarımızın istihdamına imkan sağlamak. Deneme üretimlerine başladık. Yıllık en az 70-80 ton olmak üzere 10 kadın istihdamı ile bu işi daha ileriye götüreceğiz" diye konuştu.