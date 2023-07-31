Girişimciliği babasından öğrendi

Nazilli'de yaşayan Leyla Özden, KOSGEB desteğiyle Temmuz 2020'de işletmesini kurdu. Özden kuru incir işleme ve paketleme üzerine faaliyet gösteren "Yıldız Gıda" unvanlı firmasını açarken geçmişten gelen tecrübelerimin çok faydasını gördü. 2007 yılından bu yana, babasının yanında incir alım satımı yaparak yetiştiğini belirten Leyla Özden, "Yıllarca köylü üreticilerden alıp, işletmelere sattık. Bu deneyimimizi artık işleme ve paketleme tesisi açarak, büyütmeye karar verdik. Amacımız yaptığımız işe katma değer kazandırarak, kazancımızı daha karlı hale getirebilmekti. İşimi kurarken KOSGEB'in girişimcilik desteklerinden faydalandım. Gerek kuruluş aşamasında gerekse de makine ve ekipman alımında desteklerin çok faydasını gördüm. Kuru incir tesisimizde işleyerek iç ve dış pazarlarda daha kolay pazarlanabilmekteyiz" dedi.

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Aydın'ın kuru incir yetiştiriciliğinin merkezlerinden olduğunu belirten Özden, sektörün başlıca sorunlarının iklim değişiklikleri ile iç ve dış pazarlarda yaşanabilen fiyat belirsizlikleri olduğunu kaydetti. Doğal, yıkanmamış inciri tüketiciye en sağlıklı şekilde ulaştırabilmenin kendisinin en önemli hedefi olduğunu dile getiren Özden, "Markalaşarak, ismimizi daha geniş çevrelere duyurmak istiyorum. Nazilli Ticaret Odası'nın üyeleri için birçok eğitim ve danışmanlık faaliyetleri olmakta. Ayrıca tüm hibe, destek, kredi vb. kamu kaynaklı duyuruları, sosyal medya hesapları üzerinden yapmaktalar. Bunları da tüm girişimcilere takip etmelerini öneriyorum" diye konuştu.