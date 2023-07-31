Memur ve emeklinin zam pazarlığı başlıyor! Kritik toplantının saati belli oldu

Memur ve memur emeklisinin zam görüşmeleri başlıyor. Milyonların gözü kulağı kritik toplantıya çevrilirken, 2 yıllık zammın belirleneceği görüşmelerde hükümet ve sendika temsilcilerinin vereceği mesajlar ve iki tarafın teklifleri merak ediliyor.

TOPLANTI SAATİ BELLİ OLDU!

Memurların toplu sözleşme süreci ile ilgili hükümet ve sendikalar arasındaki ilk toplantı yarın saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacak.

Toplu sözleşme ile memur ve emeklilerinin 2024 ve 2025 yıllarındaki mali ve sosyal hakları belirlenecek. Toplantıya kamu işveren tarafı ve memur sendikalarının yetkilileri katılacak. 11 hizmet kolunda Memur Sen'e bağlı sendikalar yetkili, Memur-Sen de toplantıda yetkili konfederasyon olarak yer alacak. Kamu-Sen ve KESK masada olacak. Görüşmeler ağustos ayı süresince devam edecek.

MASADA NELER OLACAK?

İlk toplantı niyetlerin dile getirildiği bir açılış toplantısı olacak. Oturumlar, müzakereler daha sonraki günlerde belli olacak. Her iki taraf ilk toplantıda takvim ile ilgili yeni karar verebilir. Toplu sözleşme görüşmeleriyle memurların iki yıllık maaş zammının yanı sıra özlük hakları, çalışma koşulları ve sendikal haklarına ilişkin hükümler de belirlenecek.

Hükümetin 6 aylık dört dönem için belirlenecek oransal zamların yanı sıra enflasyon farkı uygulamasının sürdüğü bir teklifle masaya gelmesi bekleniyor.