TKDK’dan Manisa’ya 10 yılda 975 milyon TL

Ülkemizde IPARD yani Avrupa Birliği katılım öncesi yardım aracı Kırsal Kalkınma Programını uygulayan Tarım ve Kırsal kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Manisa Koordinatörlüğü, Manisa'daki yatırımlara devasa hibe desteği sağladı. 2013-2023 yılları arasında 636 proje ile 974,3 milyon TL tutarında sözleşme imzaladı. 400 milyon TL hibe desteği ödedi.

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İl Koordinatörü Uğur Uslu, 16 başlıkta sektörlere destek vermeye devam ettiklerini açıkladı. IPARD I ve IPARD II programlarında olduğu gibi IPARD III programı kapsamında Manisa'ya yatırım yapmak isteyenleri davet etti. Uslu, "TKDK tarım sektörünün modernizasyonuna katkıda bulunmayı, birincil ürünlerin üretiminin sürdürülebilirliğini sağlamayı, yeni pazar fırsatları oluşturmayı ve işletmelerde gıda güvenilirliği, veterinerlik, bitki sağlığı gibi AB standartlarına ulaşmayı teşvik ediyor. TKDK bu kapsamda yüzde 75'i Avrupa Birliği yüzde 25'i ulusal katkı bütçesini kullanarak oluşturulan hibe desteklerini proje bazlı olarak gerçek ve tüzel kişilikler ile kooperatiflere vermektedir" diye konuştu.