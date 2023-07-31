Yapılandırma ve MTV için bugün son gün

Borç yapılandırmasının bozulmaması için ilk iki taksitin bugün mesai bitimine kadar yatırılması gerekiyor. Yapılandırılan tutarın bu tarihe kadar peşin ödenmesi halinde, Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan yüzde 90, idari para cezalarında ise yüzde 25 indirim uygulanacak. MTV'nin ikinci taksit ödemesi için süre de bugün doluyor. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamındaki yapılandırma düzenlemesinden yararlanılması için başvuru süresi 3 Temmuz'da sona erdi.

İNTERNETTEN ÖDENEBİLİR

Yapılandıran borçlar, yapılan tercihe göre peşin veya aylık dönemlerle azami 48 aya kadar taksitler halinde ödenebiliyor. Yapılandırılan borçların peşin ödenmesi için tanınan süre ise bugün doluyor. Taksitle ödemeyi tercih edenlerin birinci ve ikinci taksit ödemelerini ise yine bugün yapması gerekiyor. Cumhurbaşkanı Kararı ile ilk taksit ödeme süresi uzadığından birinci ve ikinci taksitler aynı sürede ödenecek. Yapılandırma hükümlerinden yararlanmaya devam edilebilmesi için ilk iki taksitin süresinde ve tam ödenmesi şartı bulunuyor. Ödemeler, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi "www.gib.gov.tr"den, İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden de yapılabiliyor.