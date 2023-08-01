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Borsa rekor üstüne rekor kırıyor

Borsa rekor üstüne rekor kırıyor
BORSA İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün günün ilk yarısında 7.243,67 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. BIST 100 endeksi, 7.243,67 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 172,50 puan ve yüzde 2,46 değer kazancıyla 7.240,40 puan oldu. Toplam işlem hacmi 91,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,06 ve holding endeksi yüzde 1,99 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,09 ile elektrik, tek gerileyen ise yüzde 2,28 ile spor endeksi oldu.
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