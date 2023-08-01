Fabrika çıkışlı 2. el otomobil dönemi

Türkiye'de 2. el otomobil sektörüne yeni soluk getirecek bir gelişme yaşandı. Ünlü otomobil şirketi Renault, Bursa'daki Oyak Renault fabrikasında "Refactory" adı verilen 2. el otomobil yenileme merkezini devreye aldı.

UYGUN FİYATLA SATILACAK

RENAULT, Bursa'daki Oyak Renault fabrikasında kurduğu "Refactory" tesisi ile fabrika çıkışlı 2. el otomobil dönemini Türkiye'de resmen başlattı. Kullanılmış otomobiller standartlara uygun olarak yenilenecek ve iki yıl garantili olarak satışa sunulacak. Refactory'de fabrika çıkışlı yenilenen 2. el araçlar Türkiye genelinde 56 noktada yetkili "RENEW" bayilerinde, iki yıl garantili bir şekilde satışa sunulacak. Renault Group, Refactory faaliyetlerine ilk olarak Fransa'nın Flins bölgesinde başlamıştı ve ardından İspanya'nın Sevilla kentinde devam etmişti. Son olarak Oyak Renault'un Bursa'daki tesisinde devreye alınan sistemle birlikte kullanılmış otomobiller standartlara göre yenilenerek uygun fiyatlarla satışa sunulacak.