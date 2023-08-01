İzmir tarımında güç birliği dönemi

İzmir Ticaret Borsası (İTB) tarafından kurulan İzmir Tarım Teknoloji Merkezi (İTTM) ile Ziraat Bankası, Türkiye İş Bankası ve DenizBank arasında sermaye ortaklığı anlaşması imzalandı. Anlaşmaya göre Türkiye İş Bankası İmece Mobil, Ziraat Bankası Ziraat GSYO, DenizBank da iştiraki NEOHUB AŞ ile projede yer aldı. İzmir Ticaret Borsası ve İTTM Girişim AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, merkezin borsanın göz bebeği projelerinden olduğunu belirtti.

REKABETÇİ VE VERİMLİ

Tarıma destek veren saygın bankalarla sermaye ortaklığı anlaşması imzalama aşamasına gelmelerinin emeklerinin karşılığını aldıklarını gösterdiğini aktaran Kestelli, "Biz İTTM'yi sürdürülebilir, rekabetçi ve verimli bir tarım sektörü için bilgi ve iletişim sektörünün daha güçlü katılımını sağlamak, tarımın dijital dönüşümünü destekleyen bir tarım girişimciliği ekosistemini hayata geçirmek üzere kurduk" dedi. İTTM'nin Türk tarımının "Silikon Vadisi" olmasını hedeflediklerini belirten Kestelli, Tarım ve Orman Bakanlığı desteği ile Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi'nin Menemen'deki tesislerini projenin kuluçka merkezi olarak benimsediklerini vurguladı. İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve İmeceMobil Tarım Platformu AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İzlem Erdem tarımı, girişimcilik dünyasının bir parçası haline getirmeyi hedefleyen projenin paydaşları arasında yer almaktan heyecan duyduklarını dile getirdi.

İHRAÇ ETME POTANSİYELİ

Tarımda güvenli, katma değeri yüksek, çevreyi koruyan bir yaklaşımla üretimi desteklemeyi gelecek nesillere karşı en önemli sorumluluklardan biri olarak gördüklerini kaydeden Erdem, "Ülkemizin tarımda sahip olduğu potansiyeli, ekosistemin tüm paydaşlarıyla teknolojiyi merkeze alarak gerçekleştirebileceğimize ve ülkemiz adına tarımda yeni bir hikaye yazılabileceğine inanıyoruz. Bunun da ancak tarım, teknoloji ve finansın bir araya etkin bir şekilde getirilmesiyle gerçekleşebileceğini düşünüyoruz" dedi.

YENİLİKÇİ TARIM UYGULAMALARI

DENİZBANK'IN iştiraki NEOHUB Genel Müdürü Gürhan Çam, İTTM projesinin tarım sektörünün tüm paydaşlarına hitap etmesi, yenilikçi tarım uygulamalarını hayata geçirecek olması ve tarım teknolojisi ihraç etme potansiyeliyle kendilerini heyecanlandırdığını söyledi.