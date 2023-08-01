Kütahyalı ev kadını devlet desteğiyle girişimci oldu

Kütahyalı 39 yaşındaki ev hanımı Vildan Çoban Yakut, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle eşinin köyündeki 60 dönümlük çorak arazide lavanta yetiştiriciliğine başladı. Dumlupınar Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden mezun olduktan sonra bir süre bu alanda çalışan Yakut, lavanta yetiştiriciliğini araştırmaya başladı.

EĞİTİMLER DE ALDI

Yakut, Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğünün çevrim içi düzenlediği Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği kursuna katıldı. Daha sonra ailesinin Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki bir dönümlük arazisinde deneme ekimi yapan Yakut, bu işi daha geniş bir alanda yapmaya karar verdiğini de ifade etti.