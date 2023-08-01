‘Michelin yıldızı alan mekanlar açıklanacak’

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu sene Michelin Rehberi'nin İzmir ve Bodrum'u da değerlendireceğini, 9 Kasım'da yapacakları tanıtımında hem İstanbul'daki hem de İzmir, Çeşme, Alaçatı ve Bodrum'daki yıldız almaya layık görülen mekanların açıklanacağını söyledi.

TURİZM ZENGİNLİĞİ

Bakan Ersoy, deprem ve seçim sürecinin etkilerine rağmen turizm hedeflerini yakaladıklarına işaret ederek, gelir bazında bu yıl koydukları 56 milyar dolarlık hedefin 21 milyon 7 bin dolar kadarının yılın ilk yarısında elde edildiğini kaydetti. Bakan Ersoy, turizmde en önemli konunun pazar çeşitliliği olduğunu, son 5 yıldır Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı ve Bakanlık olarak bu konuda çeşitli çalışmalar yaptıklarını aktardı. Yeni kaynak destinasyonlarının geliştirilmesinde ve ürün çeşitlendirmesinde çok ciddi yatırımlar yaptıklarını belirten Ersoy şöyle devam etti: "Gastronomi, sağlık, eğitim, doğa ve kültür ürünlerinin ön plana çıktığı bir tanıtım yapıyoruz. 5 yıl önce ilk 20'ye giremeyen Türkiye, şu anda Go Türkiye platformu ikinci sıraya kadar geldi."