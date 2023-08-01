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Ticaret Bakanlığı’ndan E-İhracat atağı

Ticaret Bakanlığı’ndan E-İhracat atağı
Ticaret Bakanlığı tarafından, e-ihracatın genel ihracattaki payının desteklerle yüzde 1,5'ten yüzde 10'a çıkarılması amaçlanıyor. Bakanlık, 21. yüzyılda çağın getirdiği teknolojik ilerlemeyle dünya genelinde gerçekleşen dijital dönüşüm ve küresel ticaretteki değişen ihtiyaçlar doğrultusunda e-ticaret ekosisteminin güncel ve dinamik ihtiyaçlarının yakından takip edildiği bildirildi. Ayrıca e-ihracat destek paketiyle ihracatçıların bu dönüşüme en hızlı şekilde adapte olmalarını sağlamak ve sektöre yön vermek için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
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