Ticaret Bakanlığı’ndan E-İhracat atağı

Ticaret Bakanlığı tarafından, e-ihracatın genel ihracattaki payının desteklerle yüzde 1,5'ten yüzde 10'a çıkarılması amaçlanıyor. Bakanlık, 21. yüzyılda çağın getirdiği teknolojik ilerlemeyle dünya genelinde gerçekleşen dijital dönüşüm ve küresel ticaretteki değişen ihtiyaçlar doğrultusunda e-ticaret ekosisteminin güncel ve dinamik ihtiyaçlarının yakından takip edildiği bildirildi. Ayrıca e-ihracat destek paketiyle ihracatçıların bu dönüşüme en hızlı şekilde adapte olmalarını sağlamak ve sektöre yön vermek için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.