Toplu sözleşme görüşmeleri başlıyor

Milyonlarca memur ve emeklinin zamlarını belirleyecek toplu sözleşme görüşmeleri bugün başlıyor. 2023 toplu sözleşmesi ile memur ve emeklilerin 2024 ile 2025 yıllarına ait mali ve sosyal haklarını belirlenecek.

15 KİŞİLİK HEYET MASADA

Sendikalar görüşme öncesi beklentilerini, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunmuştu. İlk toplantı bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacak. Toplantıya kamu işveren tarafı ve memur sendikaları yetkilileri katılacak. Masada sendika taraflarında konfederasyon olarak en fazla üyeye sahip birinci, ikinci ve üçüncü konfederasyonun temsilcileri oluyor. 11 hizmet kolunda Memur-Sen'e bağlı sendikalar, yetkili konfederasyonlar olarak Memur-Sen yetkili konfederasyon. Kamu-Sen masada olacak ve KESK masada olacak. Çalışanları temsilen 15 kişilik bir heyet masada olacak.