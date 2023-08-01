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Haberler Ekonomi Turizm geliri ikinci çeyrekte yüzde 23,1 arttı

Turizm geliri ikinci çeyrekte yüzde 23,1 arttı

Turizm geliri ikinci çeyrekte yüzde 23,1 arttı

Türkiye'nin turizm geliri, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23,1 artarak 12 milyar 975 milyon 307 bin dolar oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın nisan-haziran dönemine ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı. Buna göre, turizm geliri Nisan, Mayıs ve Haziran aylarından oluşan ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 23,1 artarak 12 milyar 975 milyon 307 bin dolar oldu.

PAKET TUR HARCAMALARI

Turizm gelirlerinin yüzde 14,5'i ülkemizi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlardan elde edildi. TÜİK verilerine göre, turizm geliri Nisan, Mayıs ve Haziran aylarından oluşan ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 23,1 artarak 12 milyar 975 milyon 307 bin dolar oldu. Turizm gelirinin yüzde 14,5'i ülkemizi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlardan elde edildi. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 9 milyar 714 milyon 687 bin dolarını kişisel harcamalar, 3 milyar 260 milyon 620 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

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