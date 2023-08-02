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Haberler Ekonomi ATOR açıkladı: Türkiye’ye 2,6 milyon Rus turist gitti

ATOR açıkladı: Türkiye’ye 2,6 milyon Rus turist gitti

ATOR açıkladı: Türkiye’ye 2,6 milyon Rus turist gitti
Türkiye, geçen sene olduğu gibi, bu yaz sezonunda da yabancı turistlerin gözde mekanları arasındaki yerini aldı. Ülkelere göre ziyaretçiler arasında Rus turistlere ilişkin veriler ise dikkat çekiyor. Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), yılın ilk yarısında Türkiye'yi ziyaret eden Rus turistlerin sayısını açıkladı. Yapılan açıklamada, 2.6 milyon Rus vatandaşının büyük bir kısmının transit yolcu olduğu ifade edildi. ATOR'un raporunda, 2023'ün ilk altı ayında Antalya'ya 1.309.267, Muğla'ya (Ege sahili) 124.338 ve İzmir'e 20.837 Rus turistin geldiği kaydedildi. Rusların Ocak-Haziran aylarında Türkiye'ye yaptığı 2.709.397 ziyaretin yüzde 50'si Antalya'ya yapıldı.
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