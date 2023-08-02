“Bakırçay Bölgesi, yakın gelecekte çok değişecek”

Bergama Organize Sanayi Bölgesi (BOSBİ), bünyesindeki firmalar ile yatırımlarını hızlandırdı. BOSBİ içerisinde ihracat odaklı çalışan büyük firmalar bulunduğunu belirten Bergama Ticaret Odası Başkanı Lütfi Kolat, "Burada en dikkat ettiğimiz nokta çevreye zarar vermeyen firmaların yer almasıydı ve bunu da başarmış durumdayız. Kimisi aktif, kimileri de kurulma aşamasındaki işletmeleriyle BOSBİ, sadece birkaç yıl içinde tam kapasite çalışmaya ve bulunduğu bölgesinde daha fazla istihdam yaratmaya başlayacak" diye konuştu.

MESLEK LİSESİ

Bölgeye yeni yatırımların geleceğini, yıllar önceden öngördüklerini söyleyen Başkan Kolat, "Bu OSB ve Tarıma Dayalı İhtisas OSB'lerin büyük birer istihdam kapısı olacağını düşünüp, bu ihtiyacı kendi, bölge insanımızdan sağlayabilmek için bir Meslek Lisesi'nin olması gerektiğinin de farkındaydık. Bergama Ticaret Odası olarak bu doğrultuda hızlı adımlar attık ve her platformda bu konuyu gündemde tutmaya çalıştık. Günümüzdeyse artık BOSBİ'de yükselecek olan Meslek Lisesi için sadece birkaç küçük adım kaldı. Hızlıca tamamlanacak olan bu lisede, bölgenin en çok ihtiyaç duyduğu alanlara göre vasıflı iş gücü yetiştirilecek. Böylece hem mezunlar hızlıca iş bulacak, hem de bölgemizdeki büyük firmalar işçi arayacakları süreyi üretimde harcamış olacaklar. Oda olarak Mesleki Eğitim'e büyük önem veriyoruz" dedi.

SERBEST BÖLGE FARKI

Bergama'da kurulmakta olan Batı Anadolu Serbest Bölgesi A.Ş. (BASBAŞ), tamamen ihracat odaklı çalışacağını belirten Kolat, "Tamamlandığında nasıl bir sistem ile çalışacağını görmek isteyenler İzmir'deki ESBAŞ'ı ziyaret edebilir. Çevreyi kirletmeyen, büyük firmaların yer alacağı bu bölge, büyük bir istihdam açığı oluşturacak. Bu konuyu her yerde dile getiriyor ve dikkatleri çekmeye çalışıyoruz çünkü yakın gelecekte yaşanacak olan bu değişime şimdiden hazır olmalıyız. Sadece binlerce kişinin çalışacağı Serbest Bölge'nin içinde oluşacak olan bu büyük hareketlilik, tüm bölgeye yayılacak. BASBAŞ ile birlikte lojistik, depolama, güvenlik, ulaşım gibi yan sektörler de gelişecek. Sadece bunlar bile binlerce kişinin dolaylı yoldan kazanç elde etmesi anlamına geliyor. Bu yüzden BASBAŞ'ı ve yaratacağı etkiyi anlatmaya, gündemde tutmaya ve hem insanlarımızı hem de bölgedeki kurum ve kuruluşlarımızı bu büyük değişime hazırlamaya gayret gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

KADIN İSTİHDAMI

Hafriyat işleri devam eden Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB'nin büyük bir istihdam açığı oluşturacağını vurgulayan Kolat, "Büyük oranda bölgedeki kadınlara istihdam sağlayacak olan Dikili TDİ- OSB, tamamen tarıma dönük bir sanayileşmeye ev sahipliği yapacak. Topraksız seracılığın yapılacağı bu OSB'de, şu an ön taleplerin hepsi bitti ve hiç boş yer kalmadı. Biz Bergama Ticaret Odası olarak bu OSB'nin de kurucu ortakları arasında yer alıyoruz. Yine Kınık TDİ- OSB'nin de kurulma süreci devam ediyor. Bergama, Dikili, Kınık üçgeninde, yakın gelecekte bir bir yükselen ve her biri ayrı istihdam kapısı olacak olan büyük, güçlü ve aktif OSB'lere şahit olacağız diyebilirim" şeklinde konuştu.