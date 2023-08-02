Engelsiz üniversite ekolojik ve akıllı kampüs

Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mustafa Berktaş, "Biz engelsiz üniversite programımızı biraz daha üste taşımak için uğraşıyoruz. Bununla ilgili çok güzel çalışmalarımız var. Kişisel çözümler sunan sistemlerimiz var. Akıllı aküden bastona kadar her türlü ihtiyacı sunuyoruz ve fakültenin belli bölgelerinde de yardım butonları var. Engelli arkadaşlarımız onlara basarak istedikleri gibi yardım çağırabiliyor. Buna ek olarak görme engelliler için özel oluşturulmuş navigasyonlarımız var. Duyma engeli olan öğrencilerimizin de bütün testlerini yapıyoruz ve sonrasında da dijital kulaklıklarımızdan hediye ediyoruz. Böylece onlar da derslere katılabiliyor, ihtiyacı olan eğitimi alabiliyor. Çünkü amfilerimizin tamamında işitmeyle ilgili altyapı sistemleri kuruldu" diye konuştu.

Prof.Dr. Mustafa Berktaş, sosyoloji öğrencileriyle bir çalışma yaptıklarını ve böylece devlet sanatçılarından sesli kitap oluşturduklarını, bunun için de ödül aldıklarını belirtti.

HEDEF EKOLOJİK KAMPÜS

Bir başka projeleri olan ekolojik kampüsle ilgili çalışmalarının detaylarını da aktaran Prof. Dr. Mustafa Berktaş, şimdiden çok ciddi tasarruflar sağladığına dikkat çekti.

Prof.Dr. Berktaş, "Biz ekolojik ve akıllı bir kampüs olmak istiyoruz. Bu sebeple yenilenebilir güneş enerji santralimiz var. KABEV ve KADEV olmak üzere Dünya Bankası destekli projelere girdik. Bu şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu bölgenin taban suyu yüksek olduğu için buradan elde edilen suyu arıtarak sulamada kullanıyoruz. Sıfır atıkla da desteklediğimiz bu çalışma sonucunda yıllık 50 milyon tasarruf ettik" diye konuştu.

Sağlık ve teknoloji alanında da çok ciddi çalışmalar yaptıklarını söyleyen Prof.Dr. Berktaş, "Öğrencilerimiz bizi seçtiği için mutlaka memnun olacaklar. Biz onları her alanda ilerlemeleri için destekleyeceğiz. Ayrıca yapay zeka sistemini geliştirerek gerekli konularda raporlamalar, veri çıkışları ve uyarılar almak için çalışmalarımızı yapıyoruz.

Bu mekanizmayı da ilk kez bu sene kullanacağız. Ayrıca bir 'Teknokent' oluşturacağız. Belirlediğimiz bölgeyi sağlık ve teknoloji alanı yapmak istiyoruz. Çünkü bir yandan da üçüncü basamak bir sağlık hizmeti veriyoruz. Buna ek olarak teknolojiyle birleştirdiğimizde çok güzel ve eşsiz çalışmalarımız olacak" ifadelerini kullandı. Öğrenci sayılarının da giderek artmasından memnun olan Rektör Prof.Dr. Mustafa Berktaş, bu sene yapılacak tercihler arasında Bakırçay Üniversitesi'nin mutlaka yer alması gerektiğini de vurguladı.