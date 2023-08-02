İncirliova’ya hizmet yağacak

Aydın'da İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, ilçeye yapılacak yatırımlar için kurum ziyaretlerine başladı. Başkan Kaya, ilk ziyaretini DSİ 21. Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu'na yaptı. Köleoğlu ile İkizdere Çayı ve Yalkıdere Çayı'nın ıslah edilmesi ele alındı. Kaya'nın bir sonraki durağı, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy oldu. Kaya, ilçesine cemevi yapılması ve kırsal mahallelerin bozuk olan yollarının onarılması için Vali Aksoy ile görüştü. Başkan Kaya, "İlçemizin kaderi artık değişecek" dedi.