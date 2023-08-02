İzmirli halıcılar dünyaya açıldı

Dünyanın en büyük 10 fuar şirketi arasında yer alan Deutsche Messe AG 'nin Türkiye'deki kuruluşu Hannover Fairs Turkey Fuarcılık A.Ş. tarafından Antalya Anfaş Expo Fuar Merkezi'nde düzenlenen halı fuarına katılan İZMİR HALIMDER üyeleri, önemli bağlantılarla geri döndü.

FUARA YOĞUN İLGİ VARDI

Yerli ve yabancı birçok dev halı markalarının katıldığı fuara, ABD, Çin, İran, Almanya, Hollanda, Japonya, Hindistan, İran, Birleşik Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan gibi ülkelerdeki uluslararası makine ve el halısı üreticileri katıldı. Fuarda, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilen halı kilim modelleri ile nanoteknoloji ile üretilip kendini temizleyebilen dikkat çekici ürünler ilgi odağı oldu. Antalya'da ilk kez düzenlenen fuar, katılımcı sayısı, ürün çeşitliliği, profesyonel ziyaretçisi ve alıcı varlığı ile ileriye yönelik olumlu ipuçları verdi.

İHTİYAÇLAR KARŞILANDI

Fuar dönüşü Yeni Asır'a önemli açıklamalar yapan İZMİR HALIMDER ve İZTO Halı Komitesi Başkanı Abdullah Naci Ölçen, "1999'da İzmir Ticaret Odası'nda yaktığımız kıvılcımı 2005 yılında hem odada hem de İzmir Halıcılar ve Yer Döşemecileri Derneği çatısında sürdürmeye devam edeceğiz. Önceliğimiz sektörümüzün topyekün güçlenip kalkınması ve kurumsallaşması hedefiyle adımlar atmak" dedi.

GÜÇLÜ KÖPRÜLER KURULDU

Geçmişten bugüne sektörden gelen her talebi karşılamayı başardıklarını belirten Ölçen "İhtisas fuarlarına özel önem veriyoruz. Gerek katılım gerekse ziyaret kapsamında, her bir üyemiz ve meslektaşımız ile tek tek temas kurarak fuardan azami verim alacakları pozisyonları hazırlıyoruz" dedi. Başkan Ölçen, fuar sırasında Gaziantep Ticaret Odası, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAİB), Gaziantep Halıcılar Odası ve İstanbul Halı İhracatçıları Birliği (İHİB) ile ayrıca Deutsche Messe Hannover Fairs Türkiye Fuarcılık A.Ş. ile çok güçlü köprüler kurduklarını ve bu süreçte İzmir'in ticari ve yerel dinamikleri, halıcılık sektörünün bölünmemesi tam tersine daha da güçlenmesi için tam destek gördüklerini ifade etti.