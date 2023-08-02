Kınık Belediyesi’nden havuz dersanesi

Kınık Belediyesi bünyesindeki Şehit Ömer Yiğit Ulus Sağlıklı Yaşam ve Eğitim Merkezi (SAYEM), 7, 8, 11, ve 12. sınıf öğrencileri ile ücretsiz bir şekilde 'Yaz Okulu' olarak eğitim öğretimine devam ediyor. Kınık Belediyesi SAYEM bünyesinde kayıtlı olan öğrencilerinin motivasyonunu arttırmak ve derslerin daha eğlenceli geçmesini sağlamak amacıyla Kınık Belediyesi Poyracık Aquapark'ta bulunan derslikte, öğrenciler temel derslerini aldıktan sonra havuzda arkadaşları ile birlikte eğlenceli vakit geçiriyor. Yaz Okulu ders programları ile ilgili Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer "Eğitim öğretimin tatil olduğu yaz döneminde de isteyen her gencimizin yanında olup daha verimli eğitim almasına destek veriyoruz. Belediyemiz eğitim, spor ve kültür sanat alanında ilerlemek isteyen bütün gençlerimizin yolunu açacak, aydınlatacak kurslar ve tesislerle destek oldu ve olmaya da devam edecek. Ancak her şeye rağmen kazanmanın ilk şartı çalışmak, çok çalışmaktır. Bugün çok çalışmış ve yaz döneminde de öğrenimini desteklemek isteyen öğrencilerimize yaz mevsiminin sıcaklığını bir nebze hafifletecek, aynı zamanda eğlendirecek bir imkan sunuyoruz. 1. ders Matematik, 2. ders Türkçe ve 3. ders olarak Poyracık'ta bulunan Aqupark'ta yüzme aktivitesi ile motivasyonlarını sağlamaya çalışıyoruz. Tüm öğrencilerimizin emeklerinin karşılığını almalarını ve başarılarının devamını dilerim" dedi.