Konut ve otomobilde fahiş fiyatın önü kesiliyor

Otomotiv sektöründe fiyatların geri çekilmesi için yeni formüller üreten Ticaret Bakanlığı, sıfır araçların stok durumunu takip etmek için yeni bir sistem kuruyor.

YALAN İLANA CEZA

Sağlık ve ilaçlardaki uygulanan ürün takip sistemi gibi bir elektronik uygulama yapılacak. Otomobil ithal edildiğinde ya da fabrikada banttan indikten sonra müşteriye ulaşana kadar takip edilecek. Böylelikle stokçuluğun önüne geçilecek. Araba satışı yapan ilan sitelerine de yeni denetim gelecek. Yeni denetimle otomobil ilanlarında 'Ahmet Bey'den', 'Mehmet Bey'den' 'Memur'dan temiz araç' satılık ifadeleri artık yer almayacak. Yanlış bilgilendirme yapanlara ve ilan sitesine cezai müeyyide uygulanacak ya da ilana erişim engeli gelecek. İlan uygulaması konutlar için de geçerli olacak.